Castellón refuerza la atención a las personas sordas y sordociegas

La Diputación de Castellón ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Personas Sordas Virgen del Lidón de Castellón (Apesocas) para reforzar la atención a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas de la provincia. El acuerdo contempla una subvención de 42.000 euros para financiar el proyecto de atención al colectivo.

La ayuda permitirá desarrollar servicios de atención social especializada, accesibilidad comunicativa e interpretación y guía-interpretación en lengua de signos, además de acciones para fomentar el asociacionismo y facilitar el acceso a la información. El objetivo es favorecer la autonomía y la participación social de las personas con discapacidad auditiva y eliminar las barreras de comunicación.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha destacado el compromiso de la institución provincial con la inclusión y ha puesto en valor la labor de Apesocas en la defensa de los derechos del colectivo. Torlà ha señalado que es "muy importante que eliminemos barreras de comunicación y facilitemos su plena participación en la vida social".