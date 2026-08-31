MOVILIDAD

“Castellón se mueve mejor” genera dudas sobre la nueva normativa de patinetes

42 de las 89 respuestas recogidas plantearon dudas sobre el seguro, la homologación y el registro

Onda Cero Castellón

Castellón |

“Castellón se mueve mejor” genera dudas sobre la nueva normativa de patinetes
“Castellón se mueve mejor” genera dudas sobre la nueva normativa de patinetes | Ayuntamiento de Castellón

La campaña “Castelló se mueve mejor” ha detectado que los patinetes eléctricos son el principal foco de dudas entre los participantes. 42 de las 89 respuestas recogidas plantearon cuestiones relacionadas con el seguro obligatorio, la homologación y el registro de estos vehículos, además de las normas de circulación.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Castellón entre el 25 de mayo y el 5 de junio, llevó acciones informativas a diferentes puntos de la ciudad, la Universitat Jaume I y nueve institutos. La memoria señala un conocimiento desigual de las nuevas obligaciones, especialmente entre los jóvenes, aunque destaca la buena acogida de las actividades por parte del alumnado y el profesorado.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha señalado que los resultados muestran la necesidad de "seguir informando y concienciando" para que los usuarios conozcan sus obligaciones y hagan un uso seguro y responsable de los patinetes. El Ayuntamiento prevé continuar con acciones de información y educación vial, especialmente dirigidas a los jóvenes y a quienes todavía no utilizan estos vehículos, pero podrían hacerlo en el futuro.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid