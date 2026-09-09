Castellón acogerá el III Congreso para Personas con Cáncer y Familiares de la Comunitat Valenciana

Castellón acogerá el próximo 19 de septiembre el III Congreso para Personas con Cáncer y Familiares de la Comunitat Valenciana, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer. El encuentro se celebrará durante toda la jornada en el Auditori i Palau de Congressos y reunirá a pacientes, familiares, profesionales sanitarios, investigadores y especialistas vinculados al ámbito oncológico.

El programa abordará cuestiones como la investigación en cáncer, la humanización de la atención oncológica, los derechos de las personas afectadas y el impacto social y laboral de la enfermedad. Además, se celebrarán mesas de diálogo, conferencias y talleres prácticos sobre ejercicio físico y fisioterapia para pacientes oncológicos, logopedia y estimulación cognitiva, con el objetivo de ofrecer herramientas y compartir experiencias.

El acto de apertura institucional tendrá lugar a las 9.30 horas. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer destacan que el congreso busca visibilizar las necesidades que van más allá del tratamiento médico y fomentar el intercambio de conocimiento entre pacientes, familiares y profesionales. Las personas interesadas en participar ya pueden formalizar su inscripción.