Castellón acogerá el 27 de abril la Gala de los Premios de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana

Castellón será sede el próximo 27 de abril de la Gala de los Premios de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar en el Orenes Gran Casino del Grau.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha mostrado su satisfacción por la elección de la ciudad como escenario de esta cita tras recibir la noticia del presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunitat Valenciana, Sergio Terol, en un encuentro en el que también participó la vocal de la entidad, Carla Centelles.

Carrasco ha subrayado que “la gran noticia que supone para la ciudad de Castellón y para el Grau ser elegidos por parte de la Academia de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana para albergar esta gala que reunirá a lo mejor del mundo gastronómico a nivel autonómico”.

La primera edil ha añadido que “esta gala es una oportunidad única para reivindicar nuestra extraordinaria gastronomía, ya que contamos con una de las mejores despensas de todo el Mediterráneo”, destacando los productos locales “del mar a la montaña” y el trabajo de los profesionales del sector y de centros formativos como COSDA y el CDT de Castellón.

Asimismo, Carrasco ha señalado que “Castellón está avanzando para convertirse en un destino de referencia para el turismo gastronómico” y ha remarcado que el Ayuntamiento trabaja junto al sector hostelero en esa dirección dentro de su Plan Estratégico de Turismo. También ha avanzado que la gala contará con presencia de figuras de la gastronomía local, lo que, ha dicho, “sirve como escaparate para todo el sector y pone en valor la marca turística de la ciudad”.

Por su parte, el presidente de la Academia, Sergio Terol, ha explicado que “la elección de Castellón responde a una voluntad clara de reconocer un territorio que conserva una de las expresiones gastronómicas más auténticas de la Comunitat Valenciana”.

Terol ha añadido que “Castellón representa como pocos lugares esa conexión directa entre producto, paisaje y tradición”, y ha destacado que será la primera vez que la gala se celebre en la ciudad, lo que permitirá “visibilizar la diversidad y riqueza gastronómica de la provincia”.

El evento reunirá a destacados profesionales del sector y contará con la entrega de premios en distintas categorías, además de un reconocimiento especial a la ciudad de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025.