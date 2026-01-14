Cáritas alerta del agravamiento de la precariedad en Castellón y pide corresponsabilidad social

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha advertido del agravamiento de las situaciones de precariedad, pobreza y exclusión social en la provincia de Castellón, una realidad que afecta a un número creciente de personas y familias como consecuencia del encarecimiento del coste de la vida, la subida continuada de los alquileres, la precariedad laboral y las dificultades administrativas que afectan especialmente a la población migrante.

El director de la entidad, Francisco Mir, ha señalado que, pese a la mejora de algunos indicadores de empleo, “la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad”, con trabajos que, según ha advertido, “no garantizan condiciones suficientes para vivir con dignidad ni permiten salir del círculo de la exclusión”.

Desde Cáritas Diocesana subrayan que “las nuevas realidades imponen nuevos retos” y que la prioridad sigue siendo “la atención integral de las personas en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad”. En este sentido, Mir ha destacado el acceso a la vivienda como “una de las principales preocupaciones” en la Comunitat Valenciana, ante la dificultad creciente para que los colectivos más vulnerables puedan acceder a un hogar.

La entidad también ha puesto el foco en problemáticas menos visibles, pero de gran impacto social, como “el deterioro de la salud mental, especialmente entre personas jóvenes”, el aislamiento social y la soledad no deseada, factores que agravan las situaciones de pobreza y exclusión.

Según los datos del último Informe FOESSA, una de cada cinco personas residentes en la Comunitat Valenciana se encuentra en situación de exclusión social, una cifra que desde Cáritas consideran que “no puede normalizarse” y ante la que reclaman “una respuesta urgente y compartida”.

Refuerzo de proyectos sociales en 2026

Ante este contexto, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha reafirmado su compromiso de mantener la cercanía y el acompañamiento a las personas más vulnerables y de reforzar distintos proyectos sociales a lo largo de 2026. Entre ellos figuran iniciativas de acompañamiento psicoemocional, programas de acceso a la vivienda mediante alquiler social, recursos de atención a personas sin hogar y proyectos de formación e inserción sociolaboral desarrollados en colaboración con empresas y entidades.

Por último, Francisco Mir ha destacado la labor del personal y del voluntariado de Cáritas Diocesana y ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad social, subrayando que “las aportaciones y colaboraciones de particulares, empresas y administraciones públicas son fundamentales para sostener la acción social” y confiando en “la predisposición solidaria de la sociedad de Castellón”.