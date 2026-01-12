Careo clave en Catarroja entre Salomé Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón por la gestión de la DANA

El Juzgado de Catarroja acoge hoy, a partir de las 9 de la mañana, el careo entre la castellonense Salomé Pradas y José Manuel Cuenca en el marco de la investigación judicial por la gestión de la DANA de octubre de 2024.

La exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, investigada en la causa, y el exjefe de gabinete del expresidente Carlos Mazón comparecen ante la jueza para confrontar sus versiones sobre una serie de mensajes de WhatsApp y decisiones adoptadas durante la emergencia, una catástrofe que dejó más de 230 fallecidos en la provincia de Valencia. La magistrada ha acordado esta diligencia para esclarecer posibles contradicciones entre ambos testimonios y la documentación incorporada al procedimiento.

El careo se celebra después de que Pradas aportara al juzgado un acta notarial con mensajes intercambiados con Cuenca que, según su defensa, evidencian advertencias e instrucciones relevantes en los momentos más críticos de la crisis. En declaraciones previas ante la jueza, Cuenca sostuvo que esos mensajes estaban “descontextualizados” y negó haber dado órdenes sobre la gestión del operativo a la entonces consellera. La confrontación directa busca determinar con mayor precisión qué ocurrió y quién asumió las responsabilidades en la toma de decisiones durante aquella jornada.

De forma paralela a la diligencia judicial, asociaciones de víctimas de la DANA se han concentrado ante los juzgados de Catarroja para exigir verdad, transparencia y responsabilidades. Los colectivos han recordado que las familias afectadas no pasarán página sin respuestas claras, en un proceso que sigue generando una fuerte expectación social y mediática y que trata de arrojar luz sobre una de las peores catástrofes naturales recientes en la Comunitat Valenciana.