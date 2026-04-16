Cae un ladrón que actuaba en la AP-7 con el método del pinchazo para robar a conductores

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de varios delitos de hurto cometidos en la autopista AP-7 en la provincia de Castellón mediante el conocido método “peruano”, basado en la distracción de las víctimas.

La actuación se enmarca en la operación “Apertura”, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), que inició la investigación el pasado mes de noviembre tras detectar un aumento de denuncias por este tipo de robos en distintos puntos de la vía.

Este método delictivo consiste en provocar una avería en el vehículo de la víctima, habitualmente el pinchazo de una rueda. Posteriormente, el autor alerta al conductor y se ofrece a ayudarle, generando una situación de confusión que aprovecha para sustraer objetos del interior del coche sin que la víctima lo advierta en ese momento.

Durante la investigación, los agentes lograron identificar al presunto autor, que contaba con antecedentes por hechos similares y utilizaba distintos vehículos con matrículas extranjeras para dificultar su localización.

Las pesquisas han permitido vincularlo con al menos seis hechos delictivos cometidos en la provincia de Castellón. Finalmente, fue detenido en la localidad de Salou (Tarragona).

Desde la Guardia Civil recomiendan a los conductores extremar la precaución ante este tipo de situaciones, desconfiar de la ayuda de desconocidos en carretera y no perder de vista sus pertenencias si sufren alguna incidencia durante la conducción.