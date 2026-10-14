Betxí reúne a más de 350 inscritos en unas jornadas citrícolas que ponen el foco en las plagas y el futuro del sector

Más de 350 personas se han inscrito en las VI Jornadas Citrícolas de La Plana, organizadas por LA UNIÓ Llauradora i Ramadera, que se celebran los días 15 y 16 de octubre en el Auditorio de Betxí. La cita vuelve a reunir a agricultores, investigadores, técnicos y empresas especializadas para abordar los principales retos de la citricultura valenciana.

Las jornadas pondrán sobre la mesa cuestiones clave para el futuro del sector, desde la lucha contra las plagas y las enfermedades hasta la innovación varietal, la mejora de la productividad y la adaptación al cambio climático. El objetivo es acercar a los productores avances científicos y herramientas prácticas que puedan aplicar en sus explotaciones.

El HLB y las nuevas plagas, entre las principales preocupaciones

La primera sesión, este jueves 15 de octubre, abordará asuntos de interés para los citricultores, como el virus de la clorosis nervial amarilla, las nuevas técnicas de poda, el control biológico de plagas y la alternancia de cosechas.

Uno de los puntos destacados llegará el viernes con la intervención de Alberto Urbaneja, del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), que analizará el control biológico clásico frente a nuevas plagas, con especial atención a los vectores asociados al HLB, una de las grandes amenazas fitosanitarias para los cítricos.

El programa incluirá también una ponencia sobre las nuevas técnicas genómicas y su aplicación a la mejora genética de los cítricos, a cargo de Gonzaga Ruiz de Gauna, de Biovegen, y Berta Alquézar, del IBMCP.

Nuevas mandarinas y variedades para ganar competitividad

La innovación varietal tendrá un protagonismo especial durante la tarde del jueves. Los asistentes conocerán las características y el manejo agronómico de distintas variedades, como MINA, una mandarina adaptada al cambio climático; SANDO; Clementina XLO, orientada a adelantar el calendario comercial; OLÉ, por su potencial productivo y comercial, y HAVVA, con especial atención a las técnicas de poda.

El encuentro también dedicará espacio a soluciones para mejorar la nutrición de los árboles, la fertilidad del suelo y el cuajado de los frutos, así como a estrategias de bioestimulación y herramientas para aumentar la resiliencia de las plantaciones.

Soluciones para combatir las plagas y mejorar la rentabilidad

Las sesiones técnicas se completarán con propuestas para el control de mosca blanca, trips, pulgón, gramíneas, piojo rojo de California y mosca de la fruta, además de novedades relacionadas con los productos cúpricos.

Con esta sexta edición, LA UNIÓ refuerza su apuesta por la formación y la innovación como herramientas para afrontar los desafíos de la citricultura. La elevada participación, con más de 350 personas inscritas, refleja el interés del sector por encontrar respuestas prácticas a los problemas que afectan al cultivo y avanzar hacia explotaciones más competitivas y sostenibles.