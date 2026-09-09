El Ayuntamiento de Castellón prevé pedir la delegación de competencias para rehabilitar el Cervantes y construir un nuevo Bisbe Climent

El Ayuntamiento de Castellón prevé solicitar la delegación de competencias para llevar a cabo la rehabilitación del Centro Cervantes y la construcción de un nuevo CEIP Bisbe Climent. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha anunciado esta actuación durante la visita al CEIP Sanchis Yago con motivo del inicio del curso escolar, y ha asegurado que el acuerdo ya está alcanzado con la Conselleria de Educación.

Carrasco ha explicado que el siguiente paso será solicitar formalmente la delegación de competencias al pleno municipal. Después, según ha detallado, se elaboraría la memoria de necesidades, el proyecto, la licitación y finalmente las obras, con financiación de la Conselleria.

"Vamos a solicitar la delegación de competencias para la rehabilitación del Centro Cervantes y para la construcción de un nuevo CEIP Bisbe Climent porque la comunidad educativa lo necesita, se lo merece y porque lleva muchos años esperando", ha afirmado la alcaldesa.

En el caso del Cervantes, el Ayuntamiento plantea una rehabilitación integral. Carrasco ha explicado que el edificio ya ha sido objeto de algunas actuaciones, como el cambio de la cubierta en 2020 y la instalación de un ascensor este verano por parte de la Conselleria.

Respecto al CEIP Bisbe Climent, la alcaldesa ha defendido la construcción de un nuevo centro al considerar que el actual edificio se ha quedado obsoleto y que las necesidades educativas han cambiado.

"Queremos un nuevo Bisbe Climent en la ciudad de Castellón", ha señalado Carrasco, quien ha explicado que el objetivo es adaptar el centro a las nuevas necesidades educativas y aprovechar su ubicación en el centro de Castellón.

Más de 400 actuaciones de mantenimiento durante el verano

El anuncio se ha producido durante la visita al CEIP Sanchis Yago, uno de los centros en los que el Ayuntamiento ha realizado actuaciones durante el verano. La concejala de Educación, María España, ha explicado que se han sustituido todas las ventanas del colegio, mejorando, según ha indicado, el confort térmico, las condiciones de las aulas y la eficiencia energética. También se ha actuado en la entrada del centro para mejorar el acceso y la iluminación.

España ha señalado que las obras respondían a reivindicaciones de la dirección del centro que se remontaban a hace más de siete años.

La concejala ha cifrado en más de 400 las actuaciones realizadas durante el verano en los centros educativos municipales, entre trabajos efectuados por los celadores y los incluidos en el contrato de mantenimiento. Las intervenciones han incluido trabajos de fontanería, carpintería, reparación de goteras y cornisas, calefacción y actuaciones preventivas.

Además, ha avanzado que el Ayuntamiento está planificando una inversión adicional de cerca de 150.000 euros hasta final de año para pequeñas reparaciones.

Renovación de tres colegios y oasis climáticos

Entre las actuaciones de mayor cuantía, Carrasco ha destacado la renovación de la carpintería exterior de los colegios Sanchis Yago, Carles Salvador y Enriqueta Agut, con una inversión conjunta de más de 500.000 euros.

La alcaldesa también ha anunciado que este curso se desarrollarán los proyectos para crear "oasis climáticos" en los patios de 18 colegios públicos de la ciudad. La actuación forma parte del proyecto 'Castellón Naturaleza en Red', financiado con fondos europeos, y contará, según ha indicado, con cerca de dos millones de euros.

Durante la visita, Carrasco también se ha referido a la ampliación del patio del CEIP Jaume I. Ha explicado que para ejecutar esta actuación es necesario trasladar previamente una infraestructura de FAXA, un proceso que, según ha señalado, ya se está llevando a cabo.

27.600 alumnos regresan a las aulas

La alcaldesa ha situado estos anuncios en el marco del inicio del curso escolar, que ha arrancado en Castellón con alrededor de 27.600 alumnos en Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

A estas cifras se suman, según los datos facilitados por Carrasco, unos 5.000 estudiantes de Formación Profesional y alrededor de 11.600 universitarios de grado, además de los estudiantes de máster y de enseñanzas artísticas especializadas.