Aumentan los casos de discriminación racial en España y se agravan las barreras de acceso a la vivienda

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora cada 21 de marzo, la organización Accem ha advertido sobre la persistencia y el incremento de situaciones de discriminación y delitos de odio que afectan a personas migrantes y refugiadas en España. Durante 2025, la entidad atendió un total de 358 incidentes relacionados con este tipo de discriminación en ámbitos como el acceso a la sanidad, el empleo o la vivienda.

Este año, Accem ha puesto el foco especialmente en las dificultades de acceso a la vivienda, una problemática que, según la organización, se ha intensificado en un contexto marcado por el aumento de precios y la escasez de oferta. La entidad denuncia que las personas migrantes y refugiadas se enfrentan a obstáculos adicionales que van más allá de lo económico, dificultando su proceso de integración y autonomía.

La discriminación en el acceso al alquiler no siempre se manifiesta de forma directa. En muchos casos, se produce de manera encubierta, mediante excusas como la supuesta indisponibilidad del inmueble o la exigencia de requisitos cada vez más restrictivos. Además, la actuación de algunos intermediarios inmobiliarios puede contribuir a limitar el acceso en función de criterios no explícitos.

Accem subraya que disponer de una vivienda digna es un elemento fundamental para la inclusión social, ya que constituye la base sobre la que las personas pueden reconstruir sus proyectos de vida. Por ello, insiste en que garantizar este derecho no solo responde a una necesidad básica, sino también a una cuestión de derechos fundamentales.

En cuanto a su labor, la organización ha atendido los 358 incidentes a través de distintos programas: 172 casos mediante el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica; 68 a través del programa de detección y asistencia a víctimas de delitos de odio; y 118 en iniciativas centradas en la prevención y el empoderamiento frente a la discriminación.

Asimismo, Accem desarrolla el Proyecto de Vivienda para la Inclusión en Castilla-La Mancha, activo en las provincias de Albacete y Guadalajara. Este programa se articula en torno a tres ejes: asesoramiento jurídico y mediación en materia de alquiler, sensibilización de agentes públicos y privados para promover un mercado más inclusivo, y la concesión de ayudas económicas para facilitar el acceso a la vivienda.

A nivel estatal, los datos también reflejan una tendencia al alza. Según el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, en 2024 se registraron 2.913 casos de asistencia a víctimas, lo que supone un incremento del 12 % respecto al año anterior. En este contexto, la vivienda se sitúa como el cuarto ámbito con mayor número de incidentes, por detrás del acceso a bienes y servicios, el empleo privado y la atención sanitaria.

Ante esta situación, Accem hace un llamamiento a la sociedad en su conjunto, así como a las instituciones públicas, para reforzar las políticas y acciones que garanticen el derecho a la no discriminación y su aplicación efectiva en la vida cotidiana de todas las personas