La Audiencia de Castellón condena a seis años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una menor

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis años de prisión a un hombre por agredir sexualmente a una menor de 17 años en noviembre de 2023. Además, deberá indemnizarla con 5.000 euros por daños morales, cumplir cinco años de libertad vigilada y mantener durante seis años una orden de alejamiento y prohibición de comunicación.

Los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 2023, después de que la víctima y una amiga pasaran la noche de fiesta en Castellón y se marcharan con el acusado, de 28 años, y otro hombre a su vivienda. La joven, que se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes, se quedó dormida en una habitación, momento que el condenado aprovechó para agredirla sexualmente. La sentencia le considera autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal.

La resolución fue dictada tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa durante el juicio celebrado el pasado 9 de junio. La sentencia ha sido declarada firme por el consentimiento expreso de las partes.