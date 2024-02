La alcaldesa, Begoña Carrasco, asegura que es "injustificable" la conducta de Cristian Ramírez

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha calificado hoy de "injustificable" la conducta del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, respecto a la acumulación de multas que denunció el PSOE, y ha anunciado que convocará un Pleno en el Ayuntamiento para el que edil dé explicaciones a los ciudadanos.

"Yo creo que la conducta es injustificable, él ya lo sabe y está muy arrepentido, y no quiero ni puedo justificarla, y lo que voy a hacer es convocar un pleno cuando los tiempos administrativos nos permitan para que el concejal dé las explicaciones oportunas que creo que se merece la ciudadanía", ha apuntado la alcaldesa.

"Creo que es un error, ha pagado por él, de hecho se ha puesto al día en la Oficina de Recaudación y, por tanto, va a seguir cumpliendo, y de eso me encargaré yo personalmente, con su responsabilidad ciudadana", ha añadido.

Carrasco ha recordado que "es un error que va a pagar de su bolsillo y no va a tener coste para el erario público, cosa que sí ha tenido coste para el erario público los 'empastres' que nos ha dejado el anterior equipo de gobierno con cerca de un millón de euros de facturas impagadas en el Patronato de Deportes, 800.000 euros en el Patronato de Fiestas por facturas en los cajones o el último escándalo de la escultura que mandó hacer la anterior alcaldesa socialista, Amparo Marco, con un coste de 130.000 euros que no sabemos todavía cómo vamos a poder pagar porque no hay contrato ni ningún tipo de tramitación administrativa".

167 multas

Según la información a la que ha accedido el Grupo Municipal Socialista, Cristian Ramírez habría acumulado presuntamente, entre el 1 de febrero de 2023 y el 31 de enero de 2024, 167 multas, de las que al menos 134 seguirían sin haber sido abonadas por el concejal.

El PP, por su parte, niega las cifras y asegura que "solo" tenía 29 sin abonar, que ya las ha liquidado.