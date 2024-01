El Ayuntamiento acusa a la exalcaldesa Marco de promocionar su fichaje para las elecciones con público

El gobierno de la capital de la plana acusa a la exalcadesa de Castelló, Amparo Marco de presupuestar 130 mil euros de las arcas municipales en la escultura de un "pregoner" con el rostro de Chema Prades, número cuatro en la lista socialista en las pasadas elecciones.

El artista, el escultor Jose Manuel Garcia Cerbelló, conocido popularmente como 'Jere', acabó la obra en tiempo y forma (antes de las anteriores fiestas de la magdalena), pero no ha cobrado nada todavía. La escultura no llegó a presentarse porque los técnicos del consistorio frenaron su adquisición ante el temor de estar incurriendo en un delito y no presentar el contrato al artista.

El portavoz del gobierno en Castelló, Vicent Sales, acusa a Amparo Marco de querer "promocionar su fichaje para las elecciones con dinero de la ciudad".

El artista sostiene con sus ahorros la deuda (130.000 euros) porque no recibió el contrato y no ha podido entregar la escultural al Ayuntamiento de Castelló. En declaraciones a los medios, 'Jere' asegura que la exalcaldesa socialista Amparo Marco le dijo que llevara el tema "de forma discreta".

El nuevo equipo de gobierno se ha comprometido con el artista para hacerse con la escultura, que es de bronce, de unos tres metros de altura y con un peso superior a los 1.700 kilos. Así mimo, la obra está restaurada con un rostro anónimo y en la que ya no se plasma al candidato socialista Chema Padres.

Respuesta del PSPV: "Es todo falso"

"El PP solo busca poner cortinas de humo para tapar todas las noticias que hemos conocido estos días en los juzgados sobre la investigación de las pinturas y pegatinas contra el PSOE en la campaña electoral de mayo del año pasado

Es falso que se encargase una escultura a Jere sobre la figura del ‘pregoner’ con fines electoralistas, como dice de forma miserable el portavoz del gobierno municipal, y miren si es falso porque las conversaciones con el escultor empezaron en 2019 y se concretaron tras la Magdalena de 2022, fechas en la que nadie, ningún partido, tenía en mente lista alguna.

Y sobre la decisión de decidir que se inspirase en el rostro de Chema Prades, fue un año antes de elecciones y se concretó porque ha sido el único pregonero afectado por una pandemia en 2020, una nueva suspensión en 2021 y una semana de lluvias en 2022 que le impidieron cantar el pregón como toca”, por lo que cualquier vinculación política que busca Sales es torticera e inexistente.", dice el comunicado de los socialistas.