El Hospital Provincial ganará 40 profesionales con la nueva relación de sus puestos de trabajo

El Consorcio Hospital Provincial de Castellón ganará a 40 profesionales nuevos con el fin del proceso de modificación de relación de puestos de trabajo, en cumplimiento de la disposición adicional 38 de la Ley de Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana de 2024. Así se ha notificado a los jefes de servicio y responsables de unidades reunidos en el centro, antes de la celebración del consejo de gobierno convocado para este mediodía, 30 de abril a las 13:00 horas.

Estas 40 plazas corresponden a la estaturización de los puestos básicos vacantes sin reserva de personal funcionarial y laboral y a la amortización de puestos de naturaleza funcionarial y la creación de nuevos puestos de naturaleza estatutaria. Con la aprobación de la modificación de relación de puestos de trabajo que figura en el orden del día del Consejo de Gobierno, se iniciará el proceso para que estas plazas puedan ser cubiertas por profesionales sanitarios con las mismas condiciones laborales que el personal de la resto de la Consejería de Sanidad.

El Hospital Provincial también ha puesto en funcionamiento del programa Orion Logis, una aplicación informática de la gestión logística de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana que debía haberse activado en el hospital Provincial en 2019. En este sentido, el centro se dota de mayor control y de las mismas normas que el resto de hospitales.

Proceso de estabilización de empleo público

Sobre el proceso de estabilización de empleo que tiene abierto el Consorcio Hospital Provincial, está previsto que en los próximos días se publiquen las primeras notas del proceso de estabilización, después de los exámenes que se realizaron en los meses de febrero y marzo de 2024.

En cuanto a la convocatoria de la Mesa General de Negociación, previa al Consejo, algunas organizaciones sindicales no se han presentado, por lo que no se ha podido celebrar. De esta forma, no se han podido dar a conocer o abordar los asuntos previstos.