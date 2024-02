La oposición exige la comparecencia del concejal Cristian Ramírez tras el escándalo de las multas

El PSPV-PSOE de la capital asegura que Cristian Ramírez tenía 134 multas sin pagar, presuntamente. El PP, por su parte, niega las cifras y asegura que "solo" tenía 29 sin abonar, que ya las ha liquidado.

Pleno extraordinario para que comparezca el concejal de Movilidad

El Grupo Municipal Socialista ha presentado por registro un escrito solicitando la celebración de una sesión plenaria extraordinaria para que comparezca el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Cristian Ramírez, “y rinda cuentas a la ciudadanía sobre las presuntas infracciones cometidas en el aparcamiento de la zona azul de la ciudad y, en especial, para aclarar en qué estado se encuentran las multas que presuntamente no ha abonado”.

El concejal socialista, José Luis López, lamenta el silencio de la alcaldesa, Begoña Carrasco y señala con ironía que “ya vemos que cuando Carrasco anunció que los castellonenses ya no iban a pagar multas debía ser que estaba pensando en el señor Cristian Ramírez como modelo”

Compromís también pide explicaciones

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha anunciado que desde la formación valencianista exigirán la comparecencia en el próximo pleno municipal del concejal de movilidad del Partido Popular, Cristian Ramírez, para que explique las razones detrás de su conducta. Para Garcia, “Ramírez debe dimitir no solo por el caso de las multas no pagadas, que por sí mismo es un escándalo, si no por que todas las políticas de las que ha sido responsable han supuesto un empeoramiento para Castelló”.

Garcia ha planteado que, “una de dos, o quería estafar a la ciudad de Castelló no pagando como el resto de ciudadanos o lo que pretendía era aprovechar su condición de concejal para librarse de las multas”, ha declarado Garcia. "No podemos tolerar que un concejal intente eludir sus responsabilidades y aproveche su posición para beneficio propio", ha añadido.