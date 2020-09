Aigua-salut se suma demà a la xarxa d´instal-lacions esportives municipals

La piscina Aigua-salut, el nou espai de salut i aigua se suma des de demà dijous a la xarxa d'instal•lacions esportives de l'Ajuntament de Vila-real, per a convertir-se en el centre de referència de les activitats de salut i teràpies aquàtiques. L´objectiu, segons l´alcalde Benlloch és convertir l´espai “en un centre de teràpies aquàtiques de rehabilitació a través d´un acord amb l´Hospital de la Plana que està ultimant-se”.

En aquesta instal-lació es realitzaran 29 hores de classe a la setmana, de dilluns a dissabte, d'activitats com a natació per a bebés, escola de natació, natació terapèutica, ‘aigua-salus’, grups de natació especial i classes dirigides a persones amb patologies concretes com a fibromiàlgia i esclerosi. Algunes d'aquestes activitats no arrancaran el dia 1 sinó que per qüestions de rodatge de la instal•lació començaran en una segona fase, dins de 15 o 20 dies.

Quant a les adaptacions realitzades en l'edifici per a complir els protocols de prevenció per la COVID-19, s'han obert nous accessos per a evitar l'encreuament de persones i habilitar entrades i eixides diferenciades. També s'ha limitat l'aforament, s'ha retirat mobiliari i taquilles dels vestuaris i s'ha reforçat la senyalització.