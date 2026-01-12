El aeropuerto de Castellón logra superar los 318.000 pasajeros y el récord de operaciones en 2025

El aeropuerto de Castellón ha cerrado 2025 con 318.309 pasajeros, el mejor registro anual de su historia, y ha alcanzado también su récord de operaciones, con un total de 12.401 movimientos de aeronaves, un 10 % más que el año anterior. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha valorado muy positivamente estos datos y ha destacado que el aeropuerto ha experimentado un crecimiento del 16 % en número de pasajeros, superando por primera vez la barrera de los 300.000 usuarios.

Martínez Mus ha subrayado que la infraestructura “se consolida como un motor clave para el desarrollo de la provincia”, al mejorar las conexiones aéreas, impulsar la llegada de turistas, favorecer la internacionalización del tejido productivo y mejorar la movilidad de los castellonenses. En 2025 el aeropuerto ha operado 14 rutas regulares, la mayor oferta hasta la fecha, con la incorporación de cuatro nuevas conexiones con Budapest, Cracovia, Palma de Mallorca y Cluj. De cara a 2026, el conseller ha avanzado un nuevo impulso con la apertura de las rutas de Manchester y Bolonia, a partir del mes de junio.

Más allá del tráfico aéreo, el vicepresidente ha destacado el crecimiento del aeropuerto como polo aeroespacial, industrial y de innovación. En este ámbito, ha puesto en valor el desarrollo del programa ESA BIC Valencia Region, la incubadora de startups de la Agencia Espacial Europea, cuyos primeros participantes han incrementado notablemente su facturación, inversión y empleo, así como los avances de empresas como Arkadia Space y proyectos innovadores como The SkyBot Lab. Asimismo, ha resaltado la consolidación de la actividad industrial, la presencia de empresas de mantenimiento y reciclaje de aeronaves y la apuesta por la Formación Profesional aeronáutica, clave para garantizar mano de obra cualificada en el aeropuerto.