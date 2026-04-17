No va más para Amics y Benicarló

Siete meses después y con 25 partidos de liga a sus espaldas, Amics y Benicarló llegan a la última jornada de liga con todo en juego. Castellonenses y Benicarlandos, en horario unificado (sábado, 20h) vivirán una tarde no apta para cardiacos en la que lucharán por el campeonato del grupo Este en el caso de los de la capital de La Plana) y por la permanencia (en el de los caduferos)

Amics quiere ser campeón en Lliria

Rusell se enfrenta al Lliria en el partido del Ciutat | Amics castellon

Tras una temporada en la que el equipo de José Luis Pichel no ha dejado de crecer, la hora de la verdad llega en el mejor momento de juego para el Amics. Los castellonenses han firmado una impecable recta final de campeonato, con enormes victorias como las logradas ante sus principales rivales directos como son Sant Antoni de Ibiza y Albacete.

El último paso antes del playoff deberán darlo en una cancha con historia como es el Pla de L´arc de Lliria, y ante un rival que tiene en el bolsillo la clasificación para el playoff de ascenso tras una gran temporada. Pero pese a tener los deberos hechos, los valencianos siempre son un rival durísimo y una prueba exigente para los castellonenses.

Como ya sucediera con motivo del desplazamiento a Albacete, el club presidido por Javier Fortuño ha organizado también viaje para su hinchada , incluyendo autobús y entrada al partido por un precio de 20€. En caso de victoria Amics sería campeón y disputaría una final a doble partido ante el ganador de grupo Oeste con el premio del ascenso. De momento el Córdoba lidera dicho grupo.

Benicarló, ganar para no sufrir

En la zona baja el que deberá lidiar con la presión que supone tratar de eludir el descenso es el Maderas Sorlí Benicarló. Los de Sergio Lamúa aventajan en dos puntos al Molina murciano, si bien tienen el basquet average perdido. Una derrota en Zaragoza y una victoria del Molina en casa ante un Getafe con poco en juego, mandaría al Benicarló a un agónico playoff por no perder la categoría.

Es por ello que los benicarlandos dependen de si mismos , aunque no les espera un partido nada sencillo. El Zaragoza llega en el mejor momento de la temporada a esta recta final y, en caso de victoria, jugaría el playoff de ascenso. Al igual que Amics, la dirigencia del Benicarló también ha fletado un bus para que el equipo se siente acompañado en tierras mañanas en un partido tan importante como el de mañana