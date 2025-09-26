Primer derbi provincial de la temporada con homenaje a Joel Sabaté

Joel Sabaté será el protagonista en la previa del primer derbi baloncestístico de la temporada entre los dos equipos de Segunda FEB: Amics Castelló y Maderas Sorlí Benicarló. El base benicarlando, actualmente en las filas del EBVila-real, ha desarrollado gran parte de su carrera entre ambas entidades y por ello se le rendirá homenaje antes del salto inicial entre ambos equipos.

Sabaté empezó a jugar a baloncesto a los 3 años en Benicarló, una de las mejores canteras provinciales, para llegar con 12 años al Amics al Castelló. En el equipo de la capital de La Plana, tras destacar en la base, formó parte durante tres años de la plantilla del primer equipo en Primera FEB. Posteriormente y tras su paso por Almansa, volvió al CB Benicarló.

En lo deportivo será el primer enfrentamiento de los varios que esta temporada tendrán ambos equipos al estar encuadrados en el mismo grupo de la Segunda FEB. Amics llega tras la derrota del pasado finde semana en Copa ante el Basquet Sant Antoni (88-90), en lo que fue el primer tropiezo en la era Pichel. Por su parte el Benicarló lo hace tras ganar en Mataró. En los de Sergio Lamua podría debutar el norteamericano Ezekiel Alley, fichaje de campanillas para los caduferos.

El NBF arranca la Liga Challenge ante el Zamora

La temporada oficial comienza para el Fustecma NBF este sábado (19:30) en Grapa con la visita del Zamora. Las de Jaume Tormo, tras la heroica permanencia lograda la pasada temporada, arranca la campaña en la segunda categoría del baloncesto nacional con el objetivo de firmar otra permanencia que, ya saben, deberán luchar a tope en la cancha.

El partido, más allá del debut, tendrá un sentido especial por le regreso a la capital de La Plana de tres de las actuales integrantes del Recoletas Zamora : Aina Martín, Florencia Niski “Flopi” y Ana Pérez. Todas ellas defendieron la camiseta del Fustecma en distintas etapas de sus carreras. Además Ana Pérez se medirá a su hermana Claudia, jugadora del Nou.