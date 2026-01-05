Pablo Hernández confirma al Castellón en Playoff

El Castellón vuela en este inicio de 2026. Los de la capital de La Plana demostraron con su contundente victoria ante el Huesca (4-1) su excelente momento de forma y que pasan por ser uno de los equipos de moda en la categoría. Y es que desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo, todo es felicidad en Castalia

Lo cierto es que los números son poco menos que inmejorables. Con el castellonense en la banca y tras la victoria en esta última jornada por 4-1 ante el Huesca, ha logrado hacerse con el 71 % de los puntos que ha disputado desde que Pablo Hernández se convirtió en entrenador. El ex futbolista internacional dio el salto al primer equipo desde el filial tras la quinta jornada de la Liga Hypermotion y logró darle la vuelta a la situación que vivía entonces el equipo.

De hecho, el Castellón pasó de estar en puestos de descenso de la clasificación tras no haber ganado en los primeros cinco partidos a situarse ahora en la cuarta posición y, por tanto, en zona de promoción de ascenso. En los quince partidos que Pablo Hernández ha dirigido al Castellón, el equipo ha sumado 32 de los 45 puntos que se han disputado.

En su línea de humildad, el técnico destacó el trabajo de sus futbolistas como base del éxito: "Estoy muy contento por el trabajo de los jugadores y es para darle un diez a todos. Hemos estado en la línea de lo que venimos haciendo en los últimos meses y la manera que creemos que más nos acerca a ganar",