El tanto más emotivo de Alfonso Pedraza

Un gol de Alfonso Pedraza puso la rúbrica a la importante victoria del Villarreal Martínez Valero. Un tanto especialmente emotivo que llegó más de dos años después de su último gol y que tuvo una celebración especial con dedicatoria para su padrino, recientemente fallecido.

Pedraza, que fue protagonista en el programa Radioestadio de Onda Cero, quiso tener palabras de recuerdo: "Este gol y esta victoria se la quiero dedicar a mi padrino, al hermano de mi padre, que falleció el día 31 y no pude estar con mis padres y mi familia", dijo notoriamente emocionado.

El cordobés, que se ha ganado la titularidad esta temporada, destacó la importancia de la victoria y el buen partido de su equipo: "Muy contento por la actitud del equipo, por empezar el año con victoria, por aportar y ayudar con un gol. Muy felices de empezar el año así"

Sobre su futuro, después de las noticias que le vinculan con la Lazio italiana , el jugador prefirió no pronunciarse.

Puedes escuchar la entrevista completa pulsando play sobre la fotografía principal.