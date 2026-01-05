El 2026 arranca con pleno en el baloncesto provincial

El baloncesto castellonense vivió un gran inicio de año con una jornada redonda para los intereses de los tres principales equipo provinciales. En Liga Challenge el Fustecma NBF confirmó su recuperación con un una nueva victoria que les permite distanciarse del descenso, mientras que en Segunda FEB, un Amics colíder y el CB Benicarló confirmaron el pleno.

El NBF lanzado en Liga Challenge

Lejos queda un mal inicio de temporada donde no llegaban las victorias para el Fustecma NBF. Las de Jaume Tormo han acumulado buenos resultados en los últimos tiempos y ante el Sevilla sumaron su quinta victoria de la temporada. En un partido de marcador corto (53-48), las castellonenses se agarraron al buen parido colectivo de un grupo en le que todas aportaron para que los puntos se quedasen en Grapa.

En pocas semanas han pasado de la cola de la tabla a la zona media de la misma para vivir con mucha más tranquilidad. Para ello ha sido clave la llegada de refuerzos. Y en ese sentido el club ha confirmado uno más en este lunes. El de la Alma Bourgarel. La jugadora de nacionalidad argentina, procedente del Estepona, podría debutar este próximo fin de semana en Mallorca.

Segunda FEB: Amics no falla y se mantiene colíder

Amics Castelló confirmó su bien momento en el arranque de año con una sólida victoria ante un buen equipo como es el Llíria en el Ciutat por 93-72, en un partido muy completo de los castellonenses, que no solo estrenaron 2026 con victoria, sino que además cerraron la primera vuelta de la competición como colíderes de la clasificación.

El conjunto dirigido por Pichel firmó una actuación coral, con hasta seis jugadores en dobles dígitos de anotación, y ofreció un espectáculo que hizo disfrutar a una afición entregada y cada vez más enganchada a su equipo en el Ciutat de Castelló. Hasta seis jugadores sumaron más de 10 puntos para alcanzar la décima victoria y empatar con el Gandía en la cabeza de la tabla.

Por su parte el CB Benicarló se impuso a un histórico como el CB Zaragoza por 78-72 en territorio cadufero y mantiene distancia con la zona baja para no pasar problemas tras la recientes salidas del equipo. Libroia, con 17 puntos, comandó de nuevo a los rojillos.