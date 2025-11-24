Pleno provincial en el baloncesto castellonense

El fin de semana nos ha dejado una jornada redonda para el baloncesto provincial en cuanto a las principales categorías se refiere. Por primera vez esta temporada los tres principales representantes, Fustecma NBF, Amics del Basquet y CB Benicarlo pudieron celebrar una victoria en sus respectivos partidos para completar una fecha perfecta.

En Liga Challenge las mujeres de Jaume Tormo se estrenaron esta temporada en cuanto a victorias se refiere en su visita a Paterna. El Fustecma NBF se impuso por un claro 53-72 a un rival directo tras firmar un gran encuentro y dominar a las valencianas desde el primer cuarto. El parcial en el cuarto y definitivo (8-20), fue decisivo para sentenciar la victoria.

En el positivo debut de Gianna Aiello (10 puntos y 7 rebotes), las catellonenses logran una victoria que ya habían merecido con anterioridad y salen del descenso.

Victorias en Segunda FEB

En categoría masculina, Amics y Benicarló firmaron un gran fin de semana. Los de la capital de La Plana confirman su recuperación con una importante victoria en Mataró (65-75) , cimentada en un gran tercer cuarto de los de José Luis Pichel. En lo que se puede considerar un actuación "coral" , en la que la aportación de un importante número de jugadores fue importante, los castellonenses igualan con Gandía y Albacete al frente de la tabla . b

Por su parte El CB Benicarló dio una de las campanadas de la jornada con la victoria en el derbi ante un Lliria que era una de las revelaciones de la temporada. Los de Lamúa se impusieron por un contundente 89-74 con 22 puntos de Alley y 21 de Perdiguero

En la novena jornada Amics recibirá la visita del Huesca mientras que Benicarló viajará a Molina del Segura para tratar de mantener sus actuales rachas.