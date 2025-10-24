Pichel: "Queda mucho para ser lo que pretendemos"

José Luis Pichel ha tomado esta temporada las riendas de un Amics que sueña con el retorno a la Primera RFEF. Un camino que no va a ser nada sencillo y donde los castellonenses deberán medirse a equipos tanto en su grupo como en la conferencia oeste, de mayor potencial y presupuesto. Hablamos con el madrileño antes de medirse este domingo (12h) ante Basketball Academy en una semana con tres partidos tras la victoria lograda en Copa.

Tres partidos en una semana: "Llegaremos con cierta fatiga pero el equipo está contento porque hemos sacado los tres partidos de la semana. Este impulso de tres partidos en ocho días tiene metidos a los jugadores, ganar te ayuda mucho, hemos tenido buenas muestras de carácter y hemos sacado los partidos al final. En el último de Copa estuvimos bien, especialmente en ataque. Ganar ayuda y jugar bien, también"

No son los favoritos: "Nosotros no tenemos un presupuesto mayor que los demás. Tenemos que hacer una temporada muy sólida, enfocada la playoff. Es muy larga, El que perdimos en casa hizo más daño del que debería porque nos genero dudas, y eso no me gusta. Mejor ahora, pero no debe afectarnos a la confianza"

No tenemos un presupuesto mayor que los demás. Tenemos que hacer una temporada muy sólida, enfocada la playoff.

Lejos de lo que pretende como equipo: "Estamos muy al principio. No quiere decir que no podamos y debamos competir, pero queda mucho por recorrer. En Copa se vieron algunas pequeñas cosas, leyendo ventajas. Queremos un juego coral y eso necesita tiempo. Es un camino muy bonito estamos decididos a recorrerlo

Estamos muy al principio. No quiere decir que no podamos y debamos competir, pero queda mucho por recorrer.

Mejorar en defensa y rebote: "No es ningún secreto que nos falta solidez defensiva y solidez en el rebote. Desde la propia responsabilidad individual, ganar duelos en el uno contra uno. Y el rebote es nuestro mayor debe. Hay una tarde de pelea en la que estamos entrando tarde, reaccionamos tarde, vamos un segundo por detrás. es lo que más canta en números y rendimiento

Ibiza rival más potente: "Hay un rival que por roster y presupuesto, que es el Ibiza, está a un nivel superior. En LEB Oro creo que no bajarían. El resto hay un grupo estamos igualados para pelear por el playoff. Los viajes tiene un impacto grande en esta competición y ganar fuera es muy difícil. Tenemos que pelear por ser lo mejores de ese grupo y, si el Ibiza se deja partidos, tratar de ser primeros.

No es ningún secreto que nos falta solidez defensiva y solidez en el rebote. Desde la propia responsabilidad individual, ganar duelos en el uno contra uno.