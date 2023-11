Pacheta quiere un Villarreal "activado" para no tener problemas en Copa

Los castellonenses llegan al partido con la obligación de evitar un ridículo como supondría la eliminación ante un equipo de cinco categorías menos. Además los amarillos esperan no dar un paso atrás, y ya no tan sólo en cuanto al resultado, tras reencontrarse con la victoria el pasado lunes en Granada.

Pacheta apostará por los futbolistas que no jugaron el pasado lunes y dará minutos a algunos canteranos como suele ser habitual en este tipo de eliminatorias. Eso sí, no habrá una revolución ya que los castellonenses no están para permitirse un nuevo tropiezo en esta accidentada temporada. Canteranos como Altimira, Jorge Pascual, Carlos Romero o Diego Collado han viajado con el equipo.

El técnico amarillo sabe que su equipo no se puede permitir en estos momentos un varapalo: "Los equipos se construyen a través de las victorias. Venimos de un partido intenso y creo que nos va a dar confianza y tranquilidad. Afrontamos una competición nueva que es estupenda. Tenemos puestas ilusiones y queremos llegar muy adelante. Tenemos que ir activados. Si lo hacemos no tendremos problemas" afirma.

La ilusión del Chiclana

Pacheta incidió en la necesidad de tomarse "en serio" el partido de este jueves para evitar problemas. Es por ello que destacó las virtudes del rival pese a la evidente diferencia de categoría: "Nos medimos a un equipo que sólo ha encajado un gol, y lo hizo el primer día. Tiene un juego directo bueno, con el que hacen buenos números, este año no ha perdido. Tenemos que marcar nuestro juego, ser el Villarreal que queremos y pasar la ronda. A eso hay que ir con toda la energía del mundo porque ellos están con mucha confianza, en su campo son agresivos y el campo estará lleno"

Para el conjunto gaditano el de hoy es un día de fiesta. Su campo estará lleno y se ha aumentado su aforo con gradas supletorias hasta llegar a los 6 mil espectadores.