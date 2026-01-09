Pablo Hernández espera movimientos de mercado "la semana que viene"

El CD Castellón está cerca de anunciar salidas de su plantilla en los próximos días. Eso se deprende de las declaraciones realizadas hoy por su técnico, Pablo Hernández, en la rueda de prensa oficial previa al duelo del próximo domingo en Granada. De la misma forma el castellonense ha espantado los posibles rumores sobre su propia salida en este mercado en caso de que le llegasen ofertas de superior categoría.

Inmerso en el mercado como el resto de los equipos, todo hace indicar que la plantilla se reducirá en los próximos días con la marcha de algunos de los futbolistas que cuentan con menos oportunidades. Salidas que aliviarían el límite salarial del club a la hora de incorporar algún fichaje: "Estamos pendientes de la situación de algunos jugadores que tenemos en plantilla y seguro que hay algún movimiento, pero está el límite salarial y el tema de las fichas. Primero hay que concretar los jugadores que pueden salir y ahí veremos qué opciones hay para reforzar", aseguró Pablo Hernández

De la misma forma se refirió al partido de este próximo domingo en Granada: "Va a ser un partido muy difícil, para mí no refleja para nada la tabla lo que es el Granada, lo que juega y el entrenador que tiene. Ellos están muy necesitados, están abajo y nos van a poner las cosas muy complicadas. Habrá que sacar la mejor versión para sacar algo positivo de allí. Muchos resultados del Granada no han sido justos. Tiene mucha calidad, jugadores muy rápidos y verticales y nos va a demandar mucha concentración en defensa”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Muy contento de estar en el club

El técnico albinegro fue cuestionado por los rumores que durante las últimas semanas le situaban fuera del Castellón ante la posibilidad de recibir importantes ofertas. El castellonense fue claro al respecto: "Llevo mucho años en el futbol y sé cómo funciona. Siempre salen rumores pero no hago mucho caso, estoy centrado en el Castellón. Estoy muy contento aquí y muy feliz. Para mí es un orgullo ser entrenador del Castellón y los rumores no van a desviar mis pensamientos ni mis ideas. Lo tengo muy claro. El fútbol da muchas vueltas, en el futuro no sé lo que pasará pero estoy muy feliz aquí y ojalá sea por mucho tiempo”