Marcelino: "Mi continuidad depende de que haya confianza absoluta por ambas partes"

El de Marcelino será uno de los nombres propios en el Villarreal durante los próximos meses. El asturiano finaliza contrato el próximo mes de junio y de momento su continuidad no está cerrada. El técnico ha asegurado que debe haber una confianza total entre ambas partes para alcanzar un acuerdo con el fin de evitar problemas como los que sucedieron al final de su primera etapa en el club.
- Sobre su futuro: “En cuanto a mi futuro, creo que es secundario en este momento . Cuando hay suficiente conocimiento por ambas partes después de ocho temporadas y hay una conclusión en los números y el rendimiento, si existe confianza absoluta entre las dos partes para prolongar nuestra situación, bien. Y si no mejor evitar que lo que ocurrió la vez anterior, cuando salimos de una forma que queremos evitar a toda costa. Veremos lo que sucede, pero no nos preocupa esa situación en estos momentos”.
- Como llega el equipo a esta jornada: “Estamos bien. Después de una victoria, los ánimos son mejores. En diciembre, no eran peores porque no tenían por qué serlo. Estamos ilusionados con lograr una primera victoria en nuestro campo. Es previsible que dispongamos de Thomas. En el tema físico está mejor, ha sido padre recientemente. Pau ha tenido unas ligeras molestias y no sabemos si podremos contar con él. El resto, todos disponibles, salvo los que tienen lesiones largas”.
- La tercera plaza: “Sabemos que tenemos dos partidos menos que el Atlético, que está empatado a puntos. Nos pueden dar un plus estos puntos. Los primeros los jugamos mañana y el partido es en casa. Si somos fuertes en casa, estaremos en los puestos altos de la tabla. La situación lo ratifica acabada la primera vuelta. Los que más hemos ganado en casa estamos arriba. Si queremos mantener la posición, debemos seguir en esta misma línea. Nos espera el Alavés. No podemos confiarnos y debemos mentalizarnos en dar un poco más para conseguir ese reto ilusionante que tenemos en mente”.
- Gran primera vuelta: “Si ganamos los dos que nos quedan alcanzaríamos los 44 puntos. Es una brutalidad. De momento queremos ganar y lograr 41 puntos. No será fácil, pero jugamos en casa y tenemos las ganas, la capacidad y la ambición de ganar. Debemos reflejarlo en el campo para estar cerca de la victoria. El Alavés un equipo que juega bien, encaja poco, corre mucho. Van a ofrecer dificultad para ganar el partido. Debemos tener respeto al rival y sacar a relucir nuestras virtudes. Ahora, cada vez es más difícil ganar porque salen las ilusiones y los miedos por las posiciones que tienen en la tabla. Eso lo hace más complicado”.
- Mantener la Racha en casa:“ Mirar atrás no te lleva a la victoria. Mirar hacia delante te lleva a la victoria. Haber ganado te da seguridad y confianza, pero todo depende de lo que hagas en los 90 minutos. A veces eres superior al rival, pero no tienes acierto y no traduces lo visto en el campo en una victoria. La clave es la contundencia en las áreas. Nos gustaría volver a dejar la portería a cero. Llevamos desde el Getafe sin hacerlo. Hace ya varios partidos. Pero desde ese día no lo hemos logrado. Es fundamental para acercarte a ganar partidos”.
- Sobre Dani Parejo: “Para llegar a sus números, tienes que ser un futbolista extraordinario y un biotipo muy bueno. No tener lesiones habituales. Con ese gran talento, ha sido capaz de mantener la continuidad. Es muy futbolero y todo eso le ayuda a estar presente siempre. A penas se lesiona y es un jugador extraordinario. Creo que es el mejor jugador que he entrenado en esa posición. Y entrené a jugadores muy buenos como aquí a Bruno. A Dani le tengo un afecto personal, incluso más allá de lo profesional”.
- Futuro de Parejo: “Le veo bien. Es verdad que no es lo mismo jugar con 37 que con 25, pero eso es para cualquier jugador. Cuando cumples cierta edad, te condiciona. Los ritmos de la élite son muy elevados y exigentes. Te ponen dificultad. Pero en su posición hace brillar su calidad, posicionamiento e inteligencia táctica. Está jugando, aunque menos que en temporadas anteriores. Es una ley del fútbol. Lo importante es que rinde bien, lo disfrutamos aquí y optimizamos su rendimiento”.