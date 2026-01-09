Marcelino: "Mi continuidad depende de que haya confianza absoluta por ambas partes"

La tercera plaza:

Sabemos que tenemos dos partidos menos que el Atlético, que está empatado a puntos. Nos pueden dar un plus estos puntos. Los primeros los jugamos mañana y el partido es en casa. Si somos fuertes en casa, estaremos en los puestos altos de la tabla. La situación lo ratifica acabada la primera vuelta. Los que más hemos ganado en casa estamos arriba. Si queremos mantener la posición, debemos seguir en esta misma línea. Nos espera el Alavés. No podemos confiarnos y debemos mentalizarnos en dar un poco más para conseguir ese reto ilusionante que tenemos en mente”.