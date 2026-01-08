Marcelino buscará igualar su mejor registro de local en una vuelta con el Villarreal

El Villarreal CF disputará este fin de semana ante el Deportivo Alavés su último partido de la primera vuelta como local, partido que, de ganar, haría que el entrenador Marcelino iguale su mejor registro histórico como local al frente del Villarreal.

El equipo amarillo suma a día de hoy siete victorias, un empate y una derrota en casa, lo que le ha permitido sumar veintidós puntos en casa.

El mejor registro de Marcelino al frente del Villarreal en una vuelta y como local, es el de la temporada 15-16, en la que sumó ocho victorias, un empate y una derrota, sumando un total de 25 puntos.

El mejor registro como local en la primera parte de la temporada, data de la temporada 10-11, en la que el equipo amarillo fue capaz de ganar nueve partidos, empatar uno y no perder ninguno de los encuentros jugados como local para sumar 28 puntos.

En esa misma campaña, el Villarreal también logro su mejor registro goleador tras una vuelta en casa, al anotar 24 goles, por tan solo 5 en contra; mientras que esta temporada suma veinte goles a favor y seis goles en contra, a falta de un partido.