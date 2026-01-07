El Castellón tendrá un presupuesto de 14,3 millones de euros

El CD Castellón ha aprobado en la JGO de accionistas celebrada en el mediodía de hoy el presupuesto para la presente temporada, ha dado a conocer el balance económico con el que se cerró la anterior y ha oficializado la que será la mayor ampliaciòn de capital de su historia.

Con una representación del 98,68 % del capital social del club y con unanimidad en las votaciones, la entidad de la capital de La Plana ha presupuestado para esta campaña 12 millones de euros de ingresos y 14,3 millones de gastos. En esta partida, el mayor dispendio será en plantilla deportiva, que se incrementa esta temporada hasta los 7,5 millones de euros.

Pese al desfase económico cabe destacar que el club mejora en dicho ajuste respecto al anterior ejercicio, que se cerró con pérdidas de 3,9 millones de euros. Un año antes en Primera RFEF firmó perdidas de 10,6 millones. El ascenso a la LFP con los beneficios económicos que ello conlleva (especialmente en materia de ingresos televisivos con más de 5 millones), explican la mejora.

La ampliación de capital más ambiciosa

Seguramente el punto más relevante del orden del día pasaba por la aprobación de la mayor ampliación de capital de la historia del club. Y es que la cifra, sin precedentes en la entidad, será de 18 millones de euros. Esta ampliación hará que el capital social pase de los 8,1 millones actuales a 12,63 millones, cifra que supone un incremento de 4,53 millones de euros.

Cuestionado por una posible ampliación del aforo de castalia, el director general, Alberto González dejó claro que no es algo que el club vaya a ejecutar a corto plazo: "Tenemos que hacer el balance entre la inversión de Castalia, una remodelación integral, no creo que vaya a bajar de 35 millones. Eso hay que rentabilizarlo. Por otro tenemos el tema de asistencia al estadio, con unos once mil de media, que está bien, pero el estadio sigue teniendo 14 mil y pico entradas. Hasta que no veamos sold out, hacer inversión en Castalia cuando estamos haciendo algo tan grande en la ciudad deportiva no es viable".