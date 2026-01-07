Moleiro el ejecutor

Existen ya pocas dudas de que el fichaje Alberto Moleiro por parte del Villarreal ha sido todo un éxito. El joven centrocampista canario es una de las claves del éxito liguero de un Villarreal que está firmando sus mejores números en la competición doméstica. Y su cambio de rol sobre el terreno de juego respecto al jugador que fue en la UD Las Palmas, está siendo fundamental, para ver una versión de un futbolista mucho más incisivo y con una enorme capacidad de definición en área rival.

Los números no engañan y, todavía con la primera vuelta en juego, Moleiro ya firma los mejores números goleadores de su carrera. Con siete goles, cifra que alcanza tras el anotado en el Martínez Valero, supera ya los seis de la pasada temporada, la mejor hasta la fecha. Si en Canarias destacó como creador de juego, con Marcelino ha conseguido en tiempo récord adaptar su fútbol a la exigencia de un equipo mucho más directo y que renuncia a las posesiones largas. Unas cifras que, no tan sólo le convierten en el mejor goleador de su equipo si no en el centrocampista más goleador de La Liga.

Moleiro: "Es fruto del trabajo del equipo que también me lo hace más fácil. Intento cada vez ir mejorando de cara a gol"

“Intento no pensarlo, esto también es fruto del trabajo del equipo que también me lo hace más fácil. Intento cada vez ir mejorando de cara a gol. Es una pena porque ante el Elche tuve ocasiones claras para haber anotado más goles”, aseguraba tras su partido ante el cuadro ilicitano.

El futbolista amarillo destacó la versión más incisiva de su equipo en los dos últimos partidos, ya que ante el Elche, como ante el Barcelona, se vio un Villarreal que salió de inicio con a intención de presionar más arriba a su rival: “Teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Hemos tenido personalidad para jugar contra un equipo que te lo pone muy difícil, un equipo muy peculiar. Hay que competir y cuando el partido cambió supimos sufrir, competir de la mejor manera y salió muy bien”.