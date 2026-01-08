Cipenga se reincorpora al Castellón

Brian Cipenga estará a disposición del Castellón de cara al partido de este domingo frente al Granada. El futbolista congoleño ha finalizado su participación en la Copa de África y se reincorporará este viernes a los entrenamientos de Pablo Hernández. Serán dos sesiones en las que intentará hacerse un sitio en el equipo en Los Cármenes.

Cipenga ha tenido una participación escasa en la competición africana, ya que jugó los últimos minutos frente a Benín y Botsuana y no intervino ante Senegal y Argelia. Al Castellón se reincorpora un mes después de su última presencia, ante el Deportivo.

Quien no estará en Granada es Lucas Alcázar, que deberá cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Huesca.