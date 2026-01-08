CD CASTELLÓN

Cipenga se reincorpora al Castellón

El extremo vuelve este jueves a la capital de la Plana y entrena con el equipo mañana

ondacero.es

Castellón |

Brian Cipenga
Brian Cipenga | LaLiga

Brian Cipenga estará a disposición del Castellón de cara al partido de este domingo frente al Granada. El futbolista congoleño ha finalizado su participación en la Copa de África y se reincorporará este viernes a los entrenamientos de Pablo Hernández. Serán dos sesiones en las que intentará hacerse un sitio en el equipo en Los Cármenes.

Cipenga ha tenido una participación escasa en la competición africana, ya que jugó los últimos minutos frente a Benín y Botsuana y no intervino ante Senegal y Argelia. Al Castellón se reincorpora un mes después de su última presencia, ante el Deportivo.

Quien no estará en Granada es Lucas Alcázar, que deberá cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Huesca.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer