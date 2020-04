EL Olympique pide aplazar hasta finales de julio el pago por Ekambi .

La actuación de Ekambi ha convencido al conjunto francés hasta el punto de estar de acuerdo en su compra. Tras pagar cuatro millones por su cesión, deberá desembolsar un mínimo de 11.5 millones más, al margen de lo que pagaría por objetivos , por el delantero franco camerunés.

"Negociamos tener un poco más de tiempo para ejercer la opción de compra", dijo Jean-Michel Aulas al diario regional Le Progrès. “La opción estaba vinculada a una clasificación para la Copa de Europa. Si los campeonatos no han terminado, no podemos. Le pedimos al Villarreal que fuera hasta finales de julio, no tenemos todavía la respuesta. Pero nuestra idea es ejercer la opción para Karl, porque estamos muy satisfechos con él” El ex del Villarreal anotó dos goles y repartió tres asistencias en doce partidos desde su llegada al OL.