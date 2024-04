Orenga: "El domingo es una finalísima y sólo pensamos en ganar, ganar y ganar"

A falta de tan sólo tres jornadas para llegar al final de la competición las oportunidades de permanencia se van reduciendo y el margen de error es mínimo ya para Amics Castello. Es por ello que hablar de "finales" deja de ser uno de los tópicos más habituales del mundo del deporte para ser una realidad.

Y en eses sentido, este domingo (17h) los de la capital de La Plana disputan uno de los partidos más importantes de los últimos años. Seguramente de los más trascendentes desde que conquistaran hace casi una década el ascenso a la segunda categoría del baloncesto nacional.

Los castellonenses, con nueve victorias, igualan con el Melilla aunque tiene el basquet average perdido, por lo que no pueden permitirse un tropiezo : "podemos decir que es una finalísima y ganar seria un balón de oxigeno. No podemos pensar en otra cosa que no sea ganar, ganar y ganar. Necesitamos que venga todo el mundo, es fundamental que la gente nos apoye, nos jugamos estar un año más", afirma el técnico castellonense, Juan Orenga.

Partido de máxima intensidad

Orenga, más allá de cualquier consideración técnica, tiene claro como deben afrontar el duelo desde el punto de vista motivacional: "es un partido de fuerza , intensidad, orgullo y de querer. Gana quien más quiere en este tipo de partidos y debemos ser nosotros". asegura

La buena noticia para Amics es la recuperación de su alero norteamericano, Calvin Hermanson, quien ya ha recibido el alta médica. Por su parte Alicante llega tras vencer al líder Coruña en la última jornada y con Brad Davison, segundo máximo anotador de la LEB Oro, como gran amenaza.