Mosquera: "No depende mí, pero dejo todo abierto para poder seguir en el Villarreal"

LEER MÁS Europa está más difícil para el Villarreal

Yerson Mosquera ha entrado con el pide derecho en el Villarreal . El defensa cafetero se ha ganado un puesto en los esquemas de Marcelino y se muestra feliz en el club de La Plana. Tanto que no duda cuando se le pregunta por un futuro que, aunque en principio debería pasar por su regreso al Wolverhampton inglés, espera que siga estando en el club de La Plana.

Titular habitual y cada vez más cómodo en el club de La plana, el jugador dejó claro que su experiencia en España está siendo de lo más provechosa: "Es una experiencia muy bonita. Estoy creciendo mucho como jugador y en lo personal. No había tenido la oportunidad de jugar en un campo tan bonito como el del Athletic, pero sentir que hay clubes que te pueden competir y exigir, puedes sacar una experiencia bastante buena. Estoy contento, así lo he expresado desde el minuto uno, la forma en la que me he ido adaptando aquí en LALIGA"

Mosquera : Es una experiencia muy bonita. Estoy creciendo mucho como jugador y en lo personal

Por eso mismo no titubea cuando sele pregunta por su futuro y deja clara su voluntad de continuar en el conjunto castellonense: "Lo he expresado anteriormente: me gusta el Villarreal, LALIGA y quiero poder seguir brindándole lo que pueda al equipo. Sé que no depende todo de mi, pero de mi parte dejo todo abierto para que se pueda llegar a un acuerdo. Es un proyecto que me ayudaría a crecer. Estoy abierto a la posibilidad porque me he sentido muy a gusto aquí. Eso es fundamental cómo te acogen como familia".

"Lo he expresado anteriormente: me gusta el Villarreal y quiero poder seguir brindándole lo que pueda al equipo, aunque no depende de mí.

Escucha sus declaraciones pulsando el play sobre la fotografía principal