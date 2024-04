Europa está más difícil para el Villarreal

El Villarreal consiguió un meritorio punto en San Mamés tras jugar en inferioridad durante 45 minutos . Pero de la misma forma es un punto que le deja en una situación delicada de cara a sus aspiraciones europeas dados los resultados de sus principales rivales este pasado fin de semana.

Con el empate cosechado los de Marcelino quedan a seis puntos del Betis, que ocupa la séptima plaza, a la espera de que esta noche el Valencia dispute su partido en Pamplona ante Osasuna. Con 39 puntos los amarillos son novenos en la tabla, y una victoria valencianista alejaría más dicha séptima plaza a siete puntos. Y todo ello con una jornada menos por disputar

Un empate que llegó tras un partido marcado por polémicas decisiones arbitrales que no dejaron contento a ninguno de los dos equipos como aseguró Marcelino: "El partido fue un gran partido de fútbol. En el primer tiempo estuvimos a un grandísimo nivel. En el segundo todo cambió porque se deja a un equipo con 10, desde mi punto de vista en una acción donde hay que hacer algo más para que te expulsen. Me enfadé bastante con esa decisión. Y llegó ese penalti donde, si me lo pitan en contra, también me hubiera enfadado mucho. El espectáculo estuvo por encima de la toma de decisiones". afirmó.

Hoy nos hubiera gustado jugar once contra once. Pero el árbitro no lo permitió. El equipo tiene valores que le hace ser bueno"

El asturiano destacó la mejora de su equipo en los últimos tiempos: "Desde el partido de Las Palmas somos un equipo que hace bien las cosas, en muchos tramos de los partidos, superior al rival. Generamos bastante y concedemos poco al rival, mantenemos el equilibrio y el orden y por momentos con buen juego. Así lo ratifican los resultados. Nos ha ganado sólo el Atlético y ganamos en Sevilla, San Sebastián y Barcelona. Hoy nos hubiera gustado jugar once contra once. Pero el árbitro no lo permitió. El equipo tiene valores que le hace ser bueno"