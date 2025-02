La lesión de Douglas "amarga " la previa ante el Burgos

El de hoy ha sido un viernes negro para un CD Castellón que ha tenido que anunciar la lesión de dos futbolistas. En el caso de Mamah, esta ya se intuía tras abandonar el pasado fin de semana el terreno de juego en el partido ante el Cádiz. Pero la peor de las noticias se ha conocido al confirmar el club de La Plana la lesión de Douglas Aurelio: una afectación del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le hará perderse lo que resta de temporada.

El brasileño, sin ser un titular indiscutible en los esquemas de Johan Plat, no deja de ser un jugador importante esta temporada . Titular en 17 encuentros, el futbolista (fichaje más caro de la era Voulgaris) ha anotado tres tantos y pasaba por ser uno de los principales revulsivos desde el banquillo cuando no formaba parte del once.

El técnico albinegro, Johan Plat, se refirió a la lesión de ambos jugadores en la previa del duelo de este sábado ante el Burgos CF: "Mi primera reacción es sentir pena por Douglas y también por Mamah. Espero que vuelvan más fuertes. Son dos jugadores ofensivos que estaban jugando mucho. Pero es el fútbol y hay que lidiar por ello. No hemos pensado en la posibilidad de fichar de momento por la lesión de Douglas".

El neerlandés espera que dichas bajas no afecten al nivel de su equipo y que confía en el nivel del resto de futbolistas: "Es duro pero es parte del juego. Hablando con los jugadores les digo que necesitamos a todos. Aunque estés en el banquillo debes estar bien y con motivación por entrar. Sus minutos crecerán ahora y tengo la confianza en que todos van a cumplir", comentaba

Con todo los albinegros afrontan mañana en Castalia (16:15h) un partido especialmente importante ante un rival directo como es el Burgos. Un duelo y un rival sobre los que Plat hizo referencia: "El objetivo claro es celebrar con la afición la segunda victoria consecutiva en casa. Los jugadores están bien, con confianza y con ganas de que llegue el partido. El Burgos es muy buen equipo que sólo ha cosechado una derrota en sus últimos tres partidos, y aquel día mereció más . Tiene buenos jugadores, un estilo directo que nos obligará a estar muy atentos durante todo el encuentro"