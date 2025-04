El mejor Ayoze juega en el Villarreal

Si hay un fichaje que se pueda considerar un chollo, ese es el de Ayoze Pérez. El delantero del Villarreal, que llegó al equipo este verano por tan sólo cuatro millones de euros, se han convertido en el jugador clave de la gran temporada amarilla. Su gol ante el Betis este pasado fin de semana puede valer su peso en oro para el Villarreal y su temporada, le mejor de su carrera, va camino de llevar a los amarillos a la Liga de Campeones.

No era un partido sencillo para el tinerfeño en su regreso al Villamarín. Pero la realidad es que los pitos y la presión ejercida por la grada en lo que era su regreso al coliseo verdiblanco, no fueron suficientes para amedrentar a Ayoze Pérez. El delantero canario fue uno de los mejores de su equipo .

Su técnico, Marcelino, elogió la personalidad mostrada por el delantero internacional: “Ayoze ha jugado un partido extraordinario. Es un jugador maduro, con experiencia. En la ida, y a mí también me pasa, cuando juegas el partido ante tu ex equipo, algo hay que te merma. Pero el segundo ya es diferente. Ha hecho un partidazo, nos ha ayudado a ganar. Le he dado la enhorabuena”

La temporada más goleadora de su carrera

Su gol , además, sirve para que el tinerfeño iguale la temporada más goleadora de toda su carrera. Ante el cuadro sevillano Ayoze anotó su decimosexto gol de la presente temporada, de los cuales 13 han llevado su sello en liga amén de los tres que anotó en Copa. De esta forma el ariete amarillo alcanza los 16 tantos esta temporada lo que hace que iguale los que anotó en la 13/14, cuando jugaba con el Tenerife en Segunda y que sigue siendo el tope anotador de su carrera en el fútbol profesional.

Cabe recordar que el futbolista, semanas atrás, igualaba su récord de tantos en una máxima categoría al alcanzar los 12 que firmó con el Newcastle. Con este tanto también supera dicho registro y demuestra que se encuentra ante la mejor temporada de su carrera