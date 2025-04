Una victoria que vale su peso en Champions

El Villarreal ganó en Sevilla el, seguramente, partido más importante de lo que va de curso futbolístico. Los amarillos demostraron en el Benito Villamarín porque son el segundo mejor equipo del campeonato a domicilio para romper la racha del equipo más en forma de la liga y sumar tres puntos que pueden valer su peso en oro al final de la temporada.

Tras reponerse la mazazo que supuso el tempranero tanto de Ruibal con tan sólo dos minutos de juego, los castellonenses se rehicieron a tiempo para nivelar el partido 20 minutos después con un gol de Barry. El ariete franco guineano no falló tras varios rechaces dentro de área para anotar su décimo tanto de la temporada. Y tras él, llegaron lo mejores momentos de un Villarreal que tuvo ocasiones para encarrilar mejor el partido antes de llegar la descanso.

Los amarillos salieron enchufados tras pasar por los vestuarios y le pagaron al Betis con la misma moneda con la que se inició el choque . Sin tiempo ni para aposentarse, un magistral pase de Parejo a la espalda de la defensa, lo acomodó Ayoze para silenciar un Villamarín hostil con él desde que su nombre fue anunciado por megafonía. Otro golazo del canario, que ya suma 13 en liga y 16 en total esta temporada.

Tras este gol los de Marcelino tuvieron varias ocasiones claras, incluido un balón la palo de Parejo, para "matar" el partido. Pero no acertaron y decidieron atrincherarse en la recta final para apostar por el sufrimiento como vía hacia el éxito. Marcelino tiró de centrales, el Betis falló la única clara que tuvo en las botas de Isco y el árbitro se unió a la fiesta al no señalar un penalti de Cardona sobre Antony de los que, con VAR de por medio, cuesta entender que no se señalicen.

Tres puntos vitales para un "submarino" que sale de Sevilla con tres de ventaja y gol average igualado. Además con el comodín del partido pendiente ante el Espanyol. Eso sí, Marcelino deja claro que falta demasiado como pare comenzar a celebrar: "nuestra ilusión es jugar en Europa y ya quedan pocas batallas. Pero esto no es definitivo. Cometeremos un error si creemos que ya estamos. Espero convencer al futbolista de ello"