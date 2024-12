Foyth: "Sé que me queda un largo camino y lo voy a disfrutar

Juan Foyth fue el gran protagonista en el partido que el Villarreal disputó ante el Rayo Vallecano. El defensa argentino, cuya vuelta a una convocatoria ya era noticiable, regresó a las canchas un año y cuatro días después de haber disputado su último partido oficial con la camiseta del Villarreal. Sin duda, una de las mejores noticias en lo que va de temporada para el técnico, Marcelino García Toral.

El campeón del mundo con argentina saltó al terreno de juego en el minuto 74 en sustitución de Pau Navarro, y su destacada actuación no denotó su larga inactividad: “Fueron muchos meses en los que tuve el apoyo de mucha gente, pero fueron duros. No esperaba un recibimiento así por lo que estoy muy agradecido a la afición. Lo he hablado mucho con mi mujer, porque llevo jugando a fútbol sin parar desde los tres años. Mi sueño de niño era jugar algún día en la televisión, y cuando logras lo que más quieres se te hace muy difícil para tanto tiempo”, afirmaba visiblemente emocionado.

Foyth: Llevo jugando a fútbol sin parar desde los tres años. Mi sueño de niño era jugar algún día en la televisión, y cuando logras lo que más quieres se te hace muy difícil para tanto tiempo

Foyth tiene claro que ahora parte con desventaja a la hora de pelar por un puesto y no dudó en elogiar a su compañero Kiko Femenía por el gran nivel demostrado durante su ausencia: “Veo jugar a Kiko y creo que está a un nivel espectacular. El puesto es de él y trataré de competir sanamente por jugar . Si tengo que hacerlo en otro sitio no tengo problema pero empujaré desde donde sea. Si es de central, de central”. De la misma, y pese a la mala racha, se mostró convencido de que finalmente pelearán en la zona alta: “El balance debe ser positivo, queda un partido que queremos ganar y sabemos que vamos a pelear por estar muy arriba”.

El argentino se refirió a la plaga de lesiones que asola a gran parte de la plantilla y a las posibles causas: “Se juega a un ritmo muy alto, algo que se nota a pie de cancha. Cada arrancada, cada frenada...Muchas veces son circusntancias del deporte. Por el momento estoy contento por volver y sé que el camino es largo para regresar a mi nivel. Pero soy feliz haciendo esto y voy a disfrutar dicho camino”