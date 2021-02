Bonansea : "Mi fichaje por el CD Castellón se puede dar, pero no está cerrado"

Bonansea regresó recientemente a Lanús tras su cesión a Rosario Central , pero no entra en los planes del técnico, Luís Zubeldía , por lo que busca una salida. Y está podría estar en el CD Castellón donde ha sido ofrecido junto a varios arietes más. El futbolista ha confirmado a Onda Cero que su representante negocia con el conjunto albinegro, aunque quedan temas por resolver: "Se que se puede llegar a dar pero hay un par de cosas que todavía no están resueltas . Lo lleva mi representante y yo me mantengo al margen. Estoy entrenando y esperando, pero no sabría decir si se cerrará o no", afirmaba

El futbolista cuenta con experiencia en la segunda división de su país, donde a los 24 años ha realizado casi toda su carrera. Cedido por Lanús, este ariete de 191cm de altura, jugó en la temporada en Almagro, donde anotó siete tantos en 23 partidos. La temporada siguiente alcanzó los cinco goles en 17 partido con Atlético Mitre, mientras que la 19/20 anotó cuatro goles en 20 partidos para Atlético Rafaela . En el pasado torneo le llegó la oportunidad de jugar en Primera con Rosario Central, pero gozó de poca participación. tan sólo tres partidos a la órdenes del Kily González, dónde tan sólo fue titular en uno ante Banfield y no vio puerta.

Los precedentes de arietes argentinos en Segunda para el CD Castellón han sido buenos en la época reciente. Cabe recordar el buen rendimiento de José Tabarés y de Leonardo Ulloa.