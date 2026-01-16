Amics se juega este fin de semana el liderato

Amics Castelló viaja a Gandía este fin de semana para afrontar uno de los partidos más esperados de la temporada. El conjunto castellonense visita el Pabellón Municipal para medirse al Proinbeni UPB Gandía en el que será el gran partido de la jornada en la Segunda FEB

Ambos equipos llegan al encuentro como colíderes, con un balance idéntico de 11 victorias y 3 derrotas, por lo que el partido decidirá quién se queda en solitario al frente de la clasificación. Un duelo directo que promete máxima intensidad entre los dos equipos con mejor dinámica de la competición.

El Amics Castelló atraviesa un gran momento de forma, encadenando cuatro victorias consecutivas y reforzando su confianza tras la contundente victoria lograda en casa la pasada jornada ante el Ciudad Molina Basket. El equipo ha mostrado solidez, carácter competitivo y un alto nivel colectivo que buscará mantener en una de las pistas más exigentes del campeonato.

Por su parte, el Proinbeni UPB Gandía tampoco se queda atrás y llega lanzado tras una importante victoria a domicilio en Getafe. El conjunto gandiense cuenta con jugadores de gran nivel, entre los que destaca Kyle Greeley, segundo jugador más valorado del grupo con 22 créditos y tercer máximo anotador de la liga con una media de 18,5 puntos por partido, una de las principales amenazas a tener en cuenta.