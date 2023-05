Begoña Carrasco como futura alcaldesa: "Vamos a hacer limpieza de Castelló en todo el esplendor de la palabra"

Begoña Carrasco, la líder del Partido Popular en Castelló, visita Onda Cero para dar sus primeras declaraciones como futura alcaldesa de la ciudad tras el 28M.

Con la ilusión brillando en sus ojos, emocionada, Carrasco asegura que será la alcaldesa de todos los castellonenses. Por ello, dice que se "remangará" y hablará con todos los partidos políticos que han conseguido representación en el consistorio. "Hablaré con VOX, con PSOE y con Compromís, escucharé a todos los ciudadanos de la capital de la Plana".

Además, destacaba las principales diferencias entre su candidatura y la gestión actual de Amparo Marco, dejando claro que su objetivo principal es llevar a cabo una bajada de impuestos para facilitar que los castelloneses lleguen a fin de mes. También ha hablado de hacer limpieza. A la pregunta de Marta Fullera de si se refería a una limpieza literal o figurada de la capital de la Plana, Carrasco contestaba: "Vamos a hacer una limpieza en todo el esplendor de la palabra".

VALORABA LA SALIDA DE AMPARO MARCO

"Para nosotros, Amparo Marco y Pedro Sánchez son lo mismo, si no ella se quedaría en la oposición", afirma Carrasco. Contestaba así a las declaraciones de Amparo Marco durante la noche de ayer en Onda Cero, donde aseguraba que su etapa en el Ayuntamiento se cerraba y no iba a estar al frente de la oposición.

Según Carrasco, esta afirmación demuestra que ambos líderes solo se preocupan por sus propios intereses y no por el bienestar de los ciudadanos. La futura alcaldesa de Castellón también destacó su compromiso de transparencia y apertura hacia los ciudadanos. "Mi oficina seguirá estando en la calle, con los vecinos".

LA LLAMADA DE CUCA GAMARRA

Preguntada por si le había felicitado el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha contestado que todavía no ha podido responder a nadie su teléfono. "No tengo el número de Feijóo y no sé si me ha llamado, pero sí lo ha hecho Cuca Gamarra, nuestra secretaría general"

Según Carrasco, los líderes de los populares todavía no habrán tenido tiempo de llamar a todos los ganadores de su partido en España, "han sido muchos, Marta".