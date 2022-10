ANA BABILONI

Amigas del 56: 'Episodio 0', hablemos de nosotras

Ana Babiloni se acerca con este podcast a la verdad de la vida. Pretende acompañar a quienes, como ella, cumplen años de tiempo pero no de alma, a quienes no les gusta envejecer, pero no les queda otro remedio. Anécdotas, vivencias, consejos, pero sobre todo, compañía, amistad y una delicia para quiénes necesitan un poco de tranquilidad, un poco de paz y una voz amiga. Un podcast de Ana Babiloni, producido por Marta Fullera.