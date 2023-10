Descubrimos la técnica del 'arte de no hacer nada'

La colaboradora Adriana Sanz deja claro que, "no hacer nada, no significa entrar en estado de pereza, significa no estar con varias cosas a la vez, y no sentir la necesidad o el apego de ser productivos siempre", explica en Más de Uno Castellón.

En su sección de hoy nos enseña a saber entrar en un estado de calma física y mental con el 'arte de no hacer nada', un método que permite vivir más conscientes en el presente, sin tener la necesidad de estas siempre pendientes de varias cosas a la vez, que nos pueden provocar un estrés innecesario.

Aprendemos a parar o a bajar el ritmo con Adriana Sanz, en Onda Cero Castellón.