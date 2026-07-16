Xuquer Viu expresa su desacuerdo con el cierre de l'Esgoletja de Sumacàrcer

Xúquer Viu ha expresado su desacuerdo con el cierre de las zonas de baño tras las dos muertes producidas en L’Esgoletja de Sumacàrcer.

Por ello, reclaman la implicación de la Generalitat, la Diputación y la Confederación Hidrográfica del Júcar para mejorar la seguridad de forma coordinada para garantizar la seguridad de las zonas recreativas fluviales.

Josep Gómez, miembro del colectivo ecologista, ha determinado que no quieren que se responsabilice a los ayuntamientos de las poblaciones afectadas ya que no están dotadas de los recursos para actuar.

Desde Xuquer Viu instan a los bañistas a respetar las normas de seguridad de estas zonas y responsabilizarse de su propia seguridad. Pese a la restricción del baño en l’Esgoletja los visitantes no han dejado de acudir al río estos días.