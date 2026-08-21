Los reventones térmicos dejan graves desperfectos en la Ribera

El pronóstico de tormentas previstas para ayer, jueves, con alerta naranja o amarilla en distintos puntos se ha cumplido y hacia el mediodía comenzaba a descargar en la Comunitat Valenciana con fuertes rachas de viento, de hasta 149 km/h en la localidad de Sumacàrcer. Además de reventones húmedos y múltiples daños en la comarca de la Ribera .

Durante la tarde se registraron retrasos en la línea ferroviaria C2 de Cercanías y trenes de media y larga distancia por la caída de un árbol entre Alzira y la Pobla Llarga.

Hasta las pasadas las ocho de la tarde, el Consorcio Provincial de Bomberos informaba de más de 120 servicios relacionados con el temporal, principalmente en la zona de La Ribera, la mayoría por saneamientos por árboles y ramas caídas, cornisas y piedras.

Según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), además de Sumacàrcer, Alzira ha registrado rachas de 143 km/h. En Corbera las rachas han sido de 125 km/h. De 114 km/h en l’Alcúdia. Y además de estos municipios, Benimuslem, Carcaixent, Gavarda, Castelló, Sueca y Cotes superaban también los 100 km/h.

En cuanto a las lluvias, las tormentas dejaban a mitad de la tarde 72,2 l/m2 en Carcaixent; 63 l/m2 en Alzira; 57,9 l/m2 en Benicull de Xúquer; 57,8 l/m2 en Rafelguaraf; 53 l/m2 en Cullera; 52,8 en Corbera o 50,8 l/m2 en Manuel.

En el caso de Alzira, las fuertes rachas de viento y lluvias torrenciales han provocado graves daños y han dejado zonas inundadas. Uno de los desperfectos más importantes en la ciudad ha sido en la Iglesia de Santa Catalina, donde el techo de la cúpula del templo no ha soportado el temporal y se ha derrumbado.

En Sueca, el consistorio señala que se han registrado episodios de tormentas, con intensos reventones cálidos acompañados de fuertes ráfagas de viento y lluvia que han causado daños materiales en el municipio. Las unidades municipales de Cecopal han intervenido para eliminar árboles y ramas caídas, limpiar las vías afectadas y las tareas necesarias para restablecer la normalidad y el tráfico de vehículos lo antes posible en los tramos afectados.

En Cullera ha habido daños en las terrazas de las playas y también en la zona del puerto pesquero, donde algunas embarcaciones han sufrido desperfectos.

En Carcaixent, el reventón térmico de "magnitudes extraordinarias" ha dejado numerosos daños. A mediodía el viento llegaba a los 104 km/h y un descenso térmico de 18,3ºC: desde 38.7 hasta 20.4.

En el caso de Gavarda, las rachas de más de 100 km/h han provocado daños especialmente en el arbolado y han cortado el acceso al pueblo temporalmente por el polígono. Los operarios municipales trabajan para retirarlas y restalecer la normalidad cuanto antes.

Hacia las tres de la tarde, en la estación de AEMET en Polinyà de Xúquer la precipitación acumulada era de 21,4 l/m2, con un máximo en diez minutos de 14 litros, rachas de viento de 94 km/H y un descenso térmico de 19,6 grados en comparación con la jornada de alerta roja de ayer: desde 37,7 hasta 18,1.

Otras poblaciones muy afectadas han sido Alberic, con rachas de 140 km/h, y Guadassuar, en la que se han visto afectadas más del 80% de empresas de su polígono industrial

En cuanto a los reventones, AEMET ha explicado que los efectos de estas tormentas a veces se confunden con tornados, pero se trata de reventones húmedos que provocan rachas de viento superiores a los 90 o incluso 100 km/h, a los que se suman los desplomes de aire desde capas medias que generan daños en arbolado y estructuras frágiles.

Una de estas tormentas, con adversidad potencial muy alta, fue la que afectó ayer a la comarca de la Ribera, la cual recorrió en menos de una hora entrando por Sumacárcer hasta salir al mar por la zona de El Perelló y Cullera.

Daños del tren de tormentas en la Ribera | CPBV

Daños del tren de tormentas en la Ribera | CPBV