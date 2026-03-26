El programa cullerense para acercar la Unión Europea a los jóvenes supera ya los 160 estudiantes becados

20 alumnos y alumnas de primero de Bachilleratoo de los institutos de Cullera han participado esta semana en la iniciativa ‘Conoce Europa’ impulsada por el Ayuntamiento de Cullera. Un programa educativo que, desde su creación en el curso 2016/2017, ha permitido a más de 160 alumnos y alumnas del municipio visitar las principales instituciones de la Unión Europea en Bruselas.

El proyecto, que nació para acercar Europa a la juventud local, vuelve a celebrarse este año con la participación de 10 estudiantes del IES Llopis Marí y 10 estudiantes del IES Blasco Ibáñez. Todos ellos han sido seleccionados y becados al tratarse de los mejores expedientes académicos de su centro educativo.

Durante varios días, los jóvenes tienen la oportunidad de conocer en primera persona el funcionamiento del Parlamento Europeo y del resto de instituciones comunitarias, así como el papel que desempeñan en la toma de decisiones que afectan al conjunto de la ciudadanía europea.

“Conoce Europa” se ha convertido en una experiencia consolidada en Cullera para fomentar el pensamiento crítico entre los estudiantes y reforzar su compromiso con los valores democráticos. Además, la iniciativa les permite descubrir las oportunidades formativas y laborales que ofrece la Unión Europea.

Los alumnos y alumnas están acompañados por el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y las concejalas Sílvia Roca y Susi Melià.

Durante la estacia en la capital belga, el grupo ha sido recibido por la eurodiputada valenciana Sandra Gómez, quien ha informado a los jóvenes sobre el funcionamiento de la Unión Europea. Los estudiantes, por su parte, han podido plantear sus inquietudes y reflexiones, generando un diálogo alrededor de los retos actuales de Europa.