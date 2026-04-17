El presidente de Ford Europa visitará Almussafes el próximo jueves

El presidente de Ford Europa visitará el próximo jueves, por primera vez, la fábrica de Ford en Almussafes donde mantendrá una reunión con los sindicatos para analizar la situación actual de planta.

Una cita en la que UGT, sindicato mayoritario en la factoría, espera conocer más detalles sobre la puesta en marcha de los equipos del lanzamiento del nuevo vehículo multienergía, así como las inversiones necesarias para mejorar las instalaciones de la fábrica y que están comprometidas desde el Acuerdo por la Electrificación.

La planta valenciana solo produce el Ford Kuga desde 2024 y ese año se anunció que fabricaría un nuevo vehículo multienergía que se lanzaría en 2027 y permitiría asegurar la carga de trabajo en Almussafes. Desde entonces, la planta ribereña ha encadenado en los últimos años varios ERTE para hacer frente a su excedente de plantilla hasta la llegada de este vehículo.

Así, la fábrica tiene en vigor el mecanismo RED para mantener el empleo de la fábrica mientras no llega la nueva carga de trabajo.