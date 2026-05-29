Manuel recibe una subvención para adquirir el edificio de la antigua estación de tren

La Diputació de València ha aprobado nueve proyectos en las dos Riberas con una inversión de 1,1 millones de euros.

Así, el último decreto del Pla Obert da luz verde a proyectos destacados como las obras en la Plaza Vicent Ribes de Turís, una actuación que busca la adaptación al cambio climático para este plaza y a la que la Diputación va a destinar 324.000 euros.

También se ha aprobado, en Alzira, la peatonalización del campus escolar Bernat Montagud, o la habilitación del centro cívico de Manuel.

Este último proyecto, fue una de las peticiones que el alcalde, César Carbonell, realizó hace poco en una reunión con el presidente de la Diputación, y ahora cuenta con 145.200 euros para poder adquirir el inmueble de la antigua estación de tren.

Por su parte, Alginet recibirá 122.000 euros para la creación de espacios lúdicos en los parques Sant Josep y Hort de Feliu y en la ronda Pintor José Espert. L’Alcúdia se acometerán mejoras en la instalación eléctrica y de calefacción del polideportivo, y también en el alumbrado del campo de fútbol de Els Arcs.

En cuanto a la comarca de la Ribera Baixa, en Sollana, se ha dado el visto bueno a la ejecución del colector de saneamiento de agua en la Calle Barracam.