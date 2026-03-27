Detenido un médico en Cullera por agredir sexualmente a dos pacientes

La Guardia Civil ha detenido a un facultativo médico que ejercía en un centro de salud de Cullera como autor de, al menos, dos delitos de agresión sexual.

La investigación comenzó tras la denuncia presentada en el acuartelamiento por una mujer. La víctima acudió al servicio de urgencias del centro de salud de la localidad por un cuadro de malestar general. Según su testimonio, el facultativo habría realizado acciones que hicieron sentir a la víctima violentada sexualmente, bajo pretexto de ser necesario para la atención médica.

A raíz de esta denuncia, por parte de los agentes que llevaron a cabo la investigación, se localizó a una segunda mujer que manifestó haber sufrido hechos similares.

Habiendo localizado a estas dos víctimas, y en vista de la gravedad de los hechos, la Guardia Civil procedió a la detención de un hombre de 35 años. Se le atribuyen dos delitos de agresión sexual.

El detenido tiene sendas órdenes de alejamiento que le prohíben acercarse tanto a las víctimas como a los centros médicos de la localidad donde ejercía su actividad, encontrándose separado del servicio.